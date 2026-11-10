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        Ordu'da aranan 37 şahıs yakalandı

        Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 37 şahıstan 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Ordu'da aranan 37 şahıs yakalandı

        Ordu’da aranması bulunan ve yakalanan 37 şahıstan 24’ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 89 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalandı.

        Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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