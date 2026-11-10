Evde başladığı üretimini kendi imalathanesine taşıdı

Ordu'da evinde başladığı yöresel ürün üretimini zamanla büyüten 53 yaşındaki Fisun Başaran, Ordu Büyükşehir Belediyesinin eğitim ve destekleriyle kendi imalathanesini kurarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Ordu'da yaşayan Fisun Başaran, sirkeden turşuya, tarhanadan pekmeze kadar birçok doğal ve yöresel ürünün üretimini yapıyor. Evde başladığı üretim sürecinde zamanla markalaşan Başaran, artan talepler üzerine Kasım 2025'te kendi imalathanesini açtı.

Başaran'ın üretim yolculuğunda Ordu Büyükşehir Belediyesinin sağladığı eğitim ve destekler de etkili oldu. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Yöresel Lezzetler Akademisi'ne katılarak eğitim alan Başaran, daha sonra teleferik alt istasyonunda kurulan Yöresel Ürünler Pazarı'nda stant açtı. Burada ürünlerini tanıtma ve daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulan Başaran, aldığı desteklerle kendi işletmesini kurma aşamasına geldi.

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Ham maddelerini kendi serasında yetiştiriyor

Üretiminde kullandığı sebzelerin bir bölümünü de kendisi yetiştiren Başaran, Ordu Büyükşehir Belediyesinin hibe desteğiyle köyde sera kurdu. Domates, biber ve çeşitli sebzeleri burada yetiştiren Başaran, elde ettiği ürünleri işleyerek katma değerli yöresel gıdalara dönüştürüyor. Üretim sürecinin hem tarla hem de imalathane aşamasında istihdam da sağladığını belirten Başaran, kadınların ve erkeklerin üretime katılmasına imkan sunduklarını ifade etti.

"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim"

Evde üretim yaptığı dönemde Ordu'da bu alanda kayıtlı ilk kadın üreticilerden biri olduğunu belirten Fisun Başaran, zamanla ürünlerinin tanındığını ve taleplerin arttığını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin projelerinin kendisine cesaret verdiğini anlatan Başaran, "Yıllardır Ordu'da yaşıyorum, üretimimi burada yapıyorum. İlk zamanlar evde üretime kayıtlı olarak yapıyordum. Hatta Ordu'da evde üretime kayıtlı ilk kadın üreticiyim. Zamanla markalaşma sağlandı. Ürün formülleri oluştu. Artık evde üretim yetmemeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'Üreten, Yarışan Ordu' sloganıyla bir üretim desteği, projesi var. O projede de yer aldım ve kendilerinden çok destek gördüm. Çok şükür 2019 yılında Ordu'da teleferik alt istasyonunda Büyükşehir Belediyemiz tarafından Yöresel Ürünler Pazarı kuruldu ve orada bir standım oldu. Bu gelişmeler sonrasında evde üretim yetmemeye başladı. Artık büyük firmalardan da ürün almak istediler. Dolayısıyla benim daha görünür olmam gerekiyordu. Bunun için de 2025 Kasım ayında kendi imalathanemizi açarak hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

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Serasında yetiştirdiği sebzeleri üretiminde kullandığını belirten Başaran, "Köyde bir seram var. Burada şımartılmış tarhanalarımın domates, biber ve diğer sebzelerini ‘gönülden organik', tertemiz bir şekilde üretiyoruz. Fark oluşturmak köyde kurduğumuz serada başlıyor. Oradaki özel üretimden geçiyor. Serada ürettiklerimizi işleyerek katma değerli ürün olarak raflara koyuyoruz. Gerek toprak kısmında çalışırken gerekse mutfak kısmında çalışırken kadınlara ve beylere istihdam sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yönelik desteklerinin işletme kurma cesareti verdiğini dile getiren Başaran, "Benim hayalimdi, çocukluk hayallerim gerçekleşti. Aileme, Ordu halkına ve Türkiye'nin birçok yerinden talep edenlere de ben bu sağlıklı gıdayı yapılan bu projeler sayesinde sunabiliyorum. Şehre değer katıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza gönülden minnettarım. Öyle zamanlar olurdu ki, daha öncesinde diyeyim, ilgilenmeyen yöneticiler masaların ucundan teğet geçerken Büyükşehir Belediye Başkanımız üreticisini tanır, bilir ve tanıtımını bile yapar. Gönülden desteği bizzat yaşamış bir insanım. Bu durum işletme kurma cesareti verdi" ifadelerini kullandı.