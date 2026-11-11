Ordu'da çatı katında yangın

Yangın, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışması soncu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

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