Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüpheli A.Ö. (33), A.F. (53), Z.F. (46) ve S.K'nin (22) üzerlerinde yapılan aramada, 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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