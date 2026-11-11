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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Şüpheli A.Ö. (33), A.F. (53), Z.F. (46) ve S.K'nin (22) üzerlerinde​​​​​​​ yapılan aramada, 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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