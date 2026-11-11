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        Ordu'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Ordu'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim töreni düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Ordu'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Ordu'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim töreni düzenlendi.

        Fidan dikim töreni, Altınordu ilçesinde bulunan Ahmet Cemal Mağden Huzurevi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, programda yaptığı konuşmada, bugünün toprağa sadece bir fidan değil, yarınlara umut, geleceğe nefes ve yeşil bir vatan bırakacakları çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Ormanların korunması ve geliştirilmesinin asli görevleri olduğunu vurgulayan Uzundal, "Bugün burada geleceğe nefes, dünyaya barış olmak üzere bir aradayız. Şayet 'yarınlar nefessiz kalmasın' diyorsak, işe bugünden bir fidan dikerek başlamalı, yarının son günümüz olacağı bilsek bile yine bir fidan dikme gayreti içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

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        Programda Vali Muammer Erol, huzurevi sakinleri ve öğrencilerle yakından ilgilendi. İl genelinde ıhlamur, erik, incir, kuşburnu, ortanca, kartopu ve servi olmak üzere bin 500 fidan toprakla buluşturulurken, program sonunda çocuklara hediye ve yiyecek ikramı yapıldı.

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