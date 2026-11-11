Ordu'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Altınordu ilçesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 428 gram metamfetamin ele geçirildi. Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 102 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ordu’da polis ekiplerince Altınordu ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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