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        Ordu'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Ordu'da polis ekiplerince Altınordu ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Ordu'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Ordu’da polis ekiplerince Altınordu ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Altınordu ilçesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 428 gram metamfetamin ele geçirildi. Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 102 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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