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        Ordu'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Ordu'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Ünye Rotary Kulübü, Ünye Terziler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Gönüllüleri Ünye İyilik Grubu işbirliğinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde, 2021'de 4,5 yaşında lösemiden hayatını kaybeden Alp Çubukçu'nun fotoğrafları ve çeşitli dövizler ile turuncu balonlar taşıyan grup, Yüzüncüyıl mevkisine yürüdü.

        Alp Çubukçu'nun babası Ahmet Çubukçu, gazetecilere, yürüyüşün yoğun katılımla büyük bir iyilik hareketine dönüştüğünü söyledi.

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        Oğlunun 14 aylık mücadelenin ardından hayatını kaybettiğini anlatan pilot Ahmet Çubukçu, "Bu süreçte oğlum ve arkadaşları bana öyle şeyler gösterdiler ki o minik yüreklerin ölüm karşısındaki vakur tavrı ve büyük çabası hastane odalarında, silik anılarda kalmasın istedim. O hikayeyi anlatmaya değer buldum. Ondan dolayı da burada sizlerle beraberiz." dedi.

        Çubukçu, tedavi sürecinde kendilerine destek sağlayan LÖSEV'in yetkililerine ve yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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