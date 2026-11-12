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        Ordu'da 3 ilçeye bağlantı sağlayan grup yoluna sıcak asfalt

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesinin Tepeköy Mahallesi'nde bulunan ve Gölköy ile Kabataş ilçelerine de bağlantı sağlayan 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Ordu'da 3 ilçeye bağlantı sağlayan grup yoluna sıcak asfalt

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesinin Tepeköy Mahallesi’nde bulunan ve Gölköy ile Kabataş ilçelerine de bağlantı sağlayan 5 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gürgentepe ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde yürütülen çalışmayla, üç ilçeye ulaşım imkanı sağlayan grup yolu sıcak asfaltla yenileniyor. Toplam 5 kilometre uzunluğundaki yolun yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, ekipler kalan kısımlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

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        Tepeköy Mahallesi Muhtarı Sezai Köken ve mahalle sakinleri, uzun yıllardır bekledikleri yol çalışmasının hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yolun yalnızca Tepeköy Mahallesi’ne değil, Gölköy ve Kabataş ilçelerine de hizmet verdiğini belirten mahalle sakinleri, asfalt çalışmasıyla ulaşım konforunun artacağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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