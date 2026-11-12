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        Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker Ordu'da

        Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker, NBA Basketball School Türkiye organizasyonu kapsamında basketbol kampı ve spor okulu çalışmaları için Ordu'ya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker Ordu'da

        Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker, NBA Basketball School Türkiye organizasyonu kapsamında basketbol kampı ve spor okulu çalışmaları için Ordu’ya geldi.

        NBA Basketball School Türkiye bünyesinde Ordu’da yapılması planlanan kamp ve spor okulu hakkında tanıtım ve bilgilendirmelerde bulunmak üzere kente gelen Acker, beraberindeki heyetle birlikte Ordu Valisi Muammer Erol’u da ziyaret etti. Vali Erol ile bir süre sohbet ederek Ordu hakkında bilgi alan Acker, şehrin çok güzel olduğunu ifade etti. Acker, kabullerinden dolayı Vali Erol’a teşekkür etti.

        Vali Muammer Erol ise Alex Acker ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ordu’da gerçekleştirecekleri faaliyetlerde başarılar diledi.

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        Ziyarete NBA Basketball School Türkiye Kurucu Ortakları Devrim Kıvanç ve Aksel Barutciyan, Uluslararası İletişim Departmanı'ndan Zeynep Kıvanç, Ordu sorumluları Birkan Ülkütaşır ve Kulüp Başkanı Haldun Azder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır katıldı.

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