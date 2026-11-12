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        Ordu Valisi Erol, eski basketbolcu Alex Acker'i ağırladı

        Ordu Valisi Muammer Erol, eski basketbolcu Alex Acker ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Ordu Valisi Erol, eski basketbolcu Alex Acker'i ağırladı

        Ordu Valisi Muammer Erol, eski basketbolcu Alex Acker ile bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, NBA Basketball School Türkiye organizasyonu kapsamında kente gelen eski NBA ve Basketbol Avrupa Ligi oyuncusu Acker, beraberindeki heyetle Vali Erol'u makamında ziyaret etti.

        Ordu'nun çok güzel bir şehir olduğunu belirten Acker, kabulü dolayısıyla Vali Erol'a teşekkür etti.

        Acker'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, Ordu'da yapılacak faaliyetlerde başarılar diledi.

        Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır, NBA Basketball School Türkiye kurucu ortakları Devrim Kıvanç ve Aksel Barutciyan, Uluslararası İletişim Departmanı Zeynep Kıvanç, Ordu sorumluları Birkan Ülkütaşır ve kulüp başkanı Haldun Azder de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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