Fatsa Belediyesi 17 arsa satıyor

Ordu Fatsa Belediyesi elindeki arsaları sırayla satışa çıkarıyor.

Fatsa Belediyesi son olarak belediyeye ait 17 arsayı kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı. Bu konuda yayınlanan ilanda Dolunay Mahallesi'nde bulunan taşınmazların toplam muhammen satış bedeli 304 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

En pahalı arsa 23 milyon 300 bin TL

Satışa çıkarılan 17 arsanın büyüklükleri 304,76 metrekare ile 397,13 metrekare arasında değişiyor. Arsalar için belirlenen muhammen bedeller ise 11 milyon 300 bin TL'den başlayarak 23 milyon 300 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Toplam 304 milyon 600 bin TL'lik değer, arsaların KDV hariç başlangıç niteliğindeki muhammen bedellerinin toplamını oluşturuyor. İhalelerde oluşacak nihai satış bedelleri tekliflere göre değişebilecek.

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Arsaların hepsi Dolunay Mahallesi'nde

Satışa çıkarılan 17 parsel arsanın tamamının inşaat şirketlerinin büyük ilgi gösterdiği ve konutlaşmanın yoğun olduğu Dolunay Mahallesinde olması dikkat çekiyor. Fatsa Belediyesi, taşınmazların satış ihalelerini 2025 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Dolunay Mahallesi'nde satışa sunulan 17 taşınmazın hangi bedellerle alıcı bulacağı ve ihalelere gösterilecek ilgi merak konusu oldu.