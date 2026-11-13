Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 9 milimetre ve 26 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği bulundu.

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