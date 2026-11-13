Ordu'da aranan 81 hükümlü yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 131 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs başta olmak üzere toplam 81 aranan şahıs yakalandı.

Ordu'da jandarma ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 81 hükümlü yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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