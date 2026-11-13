Ordu'da kivi üreticileri hasada başladı

Ordu'da, fındıktan sonra önemli geçim kaynaklarından coğrafi işaretli kivinin hasadına başlandı.

Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde bir üreticinin bahçesindeki kivi hasadına Vali Muammer Erol ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da katıldı.

Ay, kivinin, Ordu'nun fındıktan sonra en önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte kivinin son 30 yıldır revaçta bir ürün olduğunu belirten Ay, "Kivi, kendine has tadı, aroması, kuru madde oranının yüksek olması ve özellikle pazarlama gücünü arttıran depolama ömrünün uzun olması sebebiyle 2019'da müdürlüğümüzün de katkısıyla coğrafi işaretli ürün olarak piyasaya çıkmıştır." dedi.

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Ay, il genelinde 4 bin 11 dekarda kivi üretimi yapıldığına işaret ederek, "Bu sene yaptığımız değerlendirmelere göre 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor. Geçen sene birçok ilde zirai dondan dolayı bitkisel ürünlerde hasar oldu. Geçen seneye göre rekolte bakımından yüzde 51 artış söz konusu. Bakanlığımızın, DOKAP'ın, Dünya Bankası'nın ve çeşitli bütçe sahibi olan kuruluşların destekleriyle son 5 yılda ciddi anlamda bir artış oldu." diye konuştu.

Bakanlığın kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında 4 kivi bahçesi oluşturulacağını anlatan Ay, "Kivinin ilimiz ekonomisine bu yıl 375 milyon lira değerinde bir katkı sunmasını bekliyoruz. Bu vesileyle üreticilerimize bol, bereketli bir hasat mevsimi diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Fındığın yanı sıra 2010'dan beri alternatif ürün olarak kivi de yetiştirdiğini belirten Mustafa Hekim ise 10 dönümde yılda yaklaşık 20 ton kivi ürettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Erol ve beraberindekiler, bir süre kivi topladı.