Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'nde geçmişin izleri gelecek kuşaklara aktarılıyor

Ordu'daki Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, ziyaretçilerini kültürel mirasla buluşturuyor.

Ünye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in geleneksel yaşam kültürünü yansıtan müzede, geçmişten günümüze aktarılan çocuk oyunları, sözlü kültür ürünleri, yöresel mutfak gelenekleri ve misafirperverlik uygulamaları ziyaretçilere tanıtılıyor.

Belediye bünyesindeki müzede, seksek, topaç, bilyeli araba ve ip atlama gibi geleneksel çocuk oyunları bulunuyor. Özellikle çocukların geçmiş dönemlerin oyun kültürünü yakından tanımasına imkan sağlayan uygulamalar, kuşaklar arasındaki kültürel aktarımı destekliyor.

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Sözlü kültür ürünleri, geleneksel yaşam biçimleri ve gündelik hayata ilişkin uygulamalar da müzenin çalışma alanları arasında yer alıyor. Böylece ziyaretçiler, kültürel mirası yalnızca sergilenen nesneler üzerinden değil, doğrudan katılım sağlayabildikleri etkinlikler aracılığıyla tanıma fırsatı buluyor.

Müzenin öne çıkan çalışma alanlarından birini Ünye ve çevresinin gastronomi kültürü oluşturuyor. Yerel mutfak kültürü, yöresel yemeklerin yanı sıra üretim alışkanlıkları, kullanılan malzemeler, hazırlama yöntemleri, sofra gelenekleri ve toplumsal hafızayla birlikte ele alınıyor.

Türk kahvesi ikram edilmesiyle geleneksel misafir ağırlama ve sohbet kültürü de ziyaret deneyiminin bir parçası haline getiriliyor.