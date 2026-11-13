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        Ünye'de hayırseverlere teşekkür belgesi verildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde insani yardım faaliyetlerine destek sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Ünye'de hayırseverlere teşekkür belgesi verildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde insani yardım faaliyetlerine destek sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Türk Kızılay Ünye Şubesince bir restoranda düzenlenen programda, Türk Kızılay'ın dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin nerede bir afet ve insani yardım ihtiyacı varsa orada ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdığını söyledi.

        Tavlı, hayırseverlerin desteğiyle önemli çalışmalara imza atan Ünye Şubesince birçok çalışmaya da öncülük edildiğini anlattı.

        Türk Kızılay Ünye Şube Başkanı Halit Özdemir ise Türk milletinin her zaman mağdur ve mazlumların yanında yer aldığını dile getirdi.

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        Özdemir, Türk Kızılay'ın küresel ölçekte önemli bir insani yardım ağına dönüştüğünü aktararak, "Bize teslim ettiğiniz emanetleriniz, Afrika'nın içlerinde, Somali'de, Çad'da, Sudan'da ve farklı gönül coğrafyalarında mağdur ve mazlumların sofralarında çorba, ekmek, yiyecek ve içecek oluyor. Bununla ne kadar iftihar etsek yeridir." dedi.

        Konuşmaların ardından kuruma ayni ve nakdi yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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