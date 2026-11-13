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        Ordu'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda​​​​​​​ 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Ordu'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda​​​​​​​ 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

        Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 61 sikke, 4 heykel, 2 obje, madalyon, 3 kasatura, kama, balta, at figürlü metal obje, doldurmalı tüfek, tabanca namlusu ve üst kapak takımı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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