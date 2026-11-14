Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü B.K. ile araçta bulunan A.T. ve M.Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 3 kişinin cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta bulunan kişilerden haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobilin GölköyMesudiye yolu Anduz mevkisinde, gece saatlerinde uçurumdan yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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