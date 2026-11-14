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        Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

        Ordu’nun Gölköy ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

        Araçta bulunan kişilerden haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobilin GölköyMesudiye yolu Anduz mevkisinde, gece saatlerinde uçurumdan yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü B.K. ile araçta bulunan A.T. ve M.Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 3 kişinin cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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