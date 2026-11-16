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        Ordu'da besicilerin dönüş yolcuğu

        Ordu'da ilkbahar aylarında hayvanlarıyla birlikte yaylalara çıkan besiciler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğunu sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Ordu'da besicilerin dönüş yolcuğu

        Ordu'da ilkbahar aylarında hayvanlarıyla birlikte yaylalara çıkan besiciler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğunu sürdürüyor.

        İlkbaharla birlikte Altınordu, Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerindeki yaylalara çıkan besiciler, yaklaşık 7 ay boyunca hayvanlarını yüksek rakımlı meralarda besledi. Yaz mevsimini bin ile 2 bin rakım arasındaki yaylalarda geçiren besiciler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahil kesimlerine dönüyor.

        Günlük yaklaşık 20 kilometre yol kat eden besiciler, geceleri hayvanlarıyla birlikte dinlenerek yolculuklarına devam ediyor. Yaylalardan evlerine dönüşleri 34 gün süren besiciler, zorlu yolculuğun ardından hayvanlarını kış mevsimini geçirecekleri ahırlara götürüyor.

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        Yaylalardan dönen besicilerin kimi zaman mahalle aralarında, kimi zaman ise yollarda yaptığı yolculuğu ise güzel görüntüler oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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