Ersin Tatar, sakin şehir Perşembe'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5’nci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu’nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Ersin Tatar, Perşembe ilçesinde Tarihi Fener Burnu Sosyal Tesisleri’nde ağırlandı. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Tatar ile bir araya gelerek tarihi ve kültürel bağlar üzerine sohbet etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Cihat Albayrak, buluşmanın KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Albayrak, Tatar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Kıbrıs Türkü’ne Perşembe’den selam ve sevgilerini iletti.

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Albayrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aralarındaki gönül bağı ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu.