Asırlık çınarlar, yıllar sonra yeniden nikâh masasına oturdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yıllar sonra yeniden hayatlarını birleştirerek nikâh masasına oturdu.

Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde yaşayan ve geçmişte resmi olarak boşanan Emine ve Mehmet Sarı çifti, yeniden evlenmeye karar verdi. Çiftin isteği üzerine Ünye Belediyesi ekipleri harekete geçerek nikâh işlemleri için gerekli hazırlıkları yaptı. Belediye ekipleri tarafından evlerinden alınan çiftin fotoğraf çekimi, nikâh başvurusu ve sağlık raporu işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Emine Sarı ve Mehmet Sarı, Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen törenle yeniden nikâh masasına oturdu.

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Çiftin nikâhını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ve Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya ise nikâh şahitliği yaptı.

Nikâh töreni, çiftin davetlilerle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.