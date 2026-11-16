Ordu'da 20 yıl önce boşanan yaşlı çift yeniden nikah masasına oturdu

Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, şahitliklerini ise Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ile Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya yaptı.

Çatak Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 20 yıl önce boşanan 5 çocuk sahibi Emine Sarı (93) ve Mehmet Sarı (92) çifti, yeniden evlenmeye karar verdi.

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