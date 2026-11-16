Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da 20 yıl önce boşanan yaşlı çift yeniden nikah masasına oturdu

        Ordu'da 20 yıl önce boşanan yaşlı çift yeniden nikah masasına oturdu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan Emine ve Mehmet Sarı, yeniden nikah kıydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Ordu'da 20 yıl önce boşanan yaşlı çift yeniden nikah masasına oturdu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan Emine ve Mehmet Sarı, yeniden nikah kıydı.

        Çatak Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 20 yıl önce boşanan 5 çocuk sahibi Emine Sarı (93) ve Mehmet Sarı (92) çifti, yeniden evlenmeye karar verdi.

        Çiftin isteği üzerine Ünye Belediyesi ekipleri harekete geçerek nikah işlemleri için gerekli hazırlıklara başladı.

        Nikah işlemleri tamamlanan çift Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle yeniden nikah masasına oturdu.

        Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, şahitliklerini ise Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ile Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Ordu'da asırlık çift, 20 yıl sonra tekrar nikah masasına oturdu
        Ordu'da asırlık çift, 20 yıl sonra tekrar nikah masasına oturdu
        Asırlık çınarlar, yıllar sonra yeniden nikâh masasına oturdu
        Asırlık çınarlar, yıllar sonra yeniden nikâh masasına oturdu
        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da temaslarda bulundu
        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da temaslarda bulundu
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da konuştu:
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da konuştu:
        Ordulu karateciler altın madalya hedefiyle Balkan Şampiyonası'na hazırlanıy...
        Ordulu karateciler altın madalya hedefiyle Balkan Şampiyonası'na hazırlanıy...
        Ordu'da besicilerin dönüş yolcuğu
        Ordu'da besicilerin dönüş yolcuğu