İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda farklı çeşitlerde toplam bin 358 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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