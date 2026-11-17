Ordu'da yaşayan 60 yaşındaki Hanife Akdemir, yaklaşık 15 yıldır sanayi sitesinde çöpe atılacak karton ve plastikleri toplayarak ailesinin geçimini sağlıyor. Eşinin hastalanmasının ardından evin sorumluluğunu üstlenen Akdemir, iki tekerlekli el arabasıyla sürdürdüğü mücadelesinde sanayi esnafının da desteğini görüyor.

Altınordu 2'nci Sanayi Sitesi'ndeki esnafın yakından tanıdığı Hanife Akdemir'in (60) mesaisi, iş yerlerinden çıkan karton ve plastikleri toplamakla geçiyor. Yaklaşık 15 yıl önce eşinin rahatsızlanmasının ardından bu işe yönelen Akdemir, iki tekerlekli çekmeli el arabasıyla sanayi sitesini dolaşarak geri dönüşüme kazandırılabilecek malzemeleri topluyor. Günlük yaşamın zorluklarına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Akdemir, elde ettiği gelirle geçimini sağlamaya çalışıyor. 17 bin lira kira ödediğini belirten Akdemir, zaman zaman sanayi esnafının maddi ve manevi desteğiyle ayakta kaldığını ifade ediyor.

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"Namusumla çalışıyorum, hamdolsun"

Yıllardır aynı sanayi sitesinde çalıştığını anlatan Hanife Akdemir, esnafla aralarında aile bağını aratmayan bir yakınlık oluştuğunu belirterek, "Ben sanayi sitesi içerisinde kağıt ve plastikleri toplayıp geri dönüşüme veriyorum. 15 yıldır sadece sanayi sitesi içerisinde topluyorum, buradaki sanayici esnafı varsa ben de varım. Onlar sağ olsunlar beni çok seviyorlar, kolluyorlar, kendileri yemek yerse bir tabak da bana koyarlar. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum, 17 bin lira kira veriyorum, arkadaşlarımın da yardımıyla ödüyorum. Çocuğum cezaevinde, eşim hasta çalışamıyor. O hasta olduğu için sürekli sanayide de çalışamıyorum, onu doktora götürüyorum. Eşim hasta olmadan önce birlikte çalışırdık. Ben alnımın akıyla, namusumla çalışıyorum. Buna da şükür, hamdolsun" dedi.

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"Sanayinin gülü, olmazsa olmazımız"

Kaporta ustası Selim Yüksel, Akdemir'in sanayi sitesinin bir parçası haline geldiğini belirterek, "Hanife ablamız sanayinin gülü, ablamız ve olmazsa olmazımız. Kendisine helal olsun, çok iyi bir insan. Yıllardır bizimle, ailemiz gibi oldu. biz onu kolluyoruz, o da bizi" diye konuştu.