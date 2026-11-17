Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Ünye ve Gülyalı ilçeleri ile Giresun'da 15 ev ve 11 iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 27 bin 20 makaron, 43 kilogram tütün, 2 sigara sarma makinesi, 3 kompresör ile 23 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.