Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin desteğiyle, her türlü insanüstü gayretiyle Kıbrıs Türkü varlığını, gücünü, kültürünü, maneviyatını koruyabilmiştir." dedi.

Tatar, Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir restoranda Kıbrıs gazilerinin katılımıyla düzenlenen programda, Kıbrıs'ın stratejik önemini, tarihini ve yaşanan gelişmeleri anlattı.

Kıbrıs'a karşı yapılan her türlü saldırı ve haksızlığın karşısında Anadolu'nun, Türkiye'nin her zaman desteğini gördüklerini belirten Tatar, "Türkiye'nin desteğiyle, her türlü insanüstü gayretiyle Kıbrıs Türkü varlığını, gücünü, kültürünü, maneviyatını koruyabilmiştir. Netice itibarıyla kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın 1983 yılında kurduğu Cumhuriyet bugün 43. yaşında. Doğu Akdeniz'de bir Türk Devleti." diye konuştu.

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Ersin Tatar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü ilişkileri savunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Erken yaşlardan yüreğimde bu milli heyecanı hissettim ve tarih bizi haklı çıkardı. Çünkü geçmişte eğer Kıbrıs'ta federal bir çözüm olsaydı, Rumlarla bir ortaklığa gidilmiş olsaydı, Avrupa Birliği'ne girildikten sonra ne diyeceklerdi, 'Türkiye'nin garantörlük hakları artık bitmiştir, Türk Silahlı Kuvvetleri adadan çekilecektir.' Çünkü kuzey ve güney, Avrupa Birliği içerisinde öylesine bir medeniyetle buluşacaktı."

Asılsız birtakım vaatlerle Kıbrıs Türkünü, gençliği oralara sürüklemek için çeşitli oyunların hala oynandığının altını çizen Tatar, "Ama tek doğru vardır, o da milletin doğrusudur. Biz tek yürek, ana vatan ile yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte var olmalı. Kıbrıs'ta bir çözüm olacaksa biz de çözümden yanayız ama iki devletli çözüm." görüşünü paylaştı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18 Temmuz 2024'te oy birliği ile Kıbrıs'ta yegane, gerçekçi çözüm modeli olarak iki devletli siyaseti kayda geçirdiğini belirten Tatar, "Bunun anlamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağıdır. Buradan da haykırıyorum, federal bir çözüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılmasıdır." sözlerini sarf etti.

KKTC'nin ekonomisinin eskiye göre çok daha güçlü olduğuna işaret eden Tatar, "Turizmde, sanayide, eğitimde, tarımda ve çeşitli farklı sektörlerde ticaret de dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık çağ atlamıştır. Elbette sıkıntılarımız vardır çünkü izolasyonlar ve ambargolar halen daha devam etmektedir." ifadesini kullandı.

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Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü ulaşım ve iletişimin olduğunu, her gün 50'den fazla karşılıklı sefer yapıldığını dile getirdi.

Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz köklü bağların daha da güçlendiğini belirten Tatar, bu iletişim çağında aralarındaki bağların güçlenmenin de ötesinde siyaseten, ekonomik ve kültürel olarak daha da pekiştiğini kaydetti.

Programa, Kıbrıs gazilerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile diğer ilgililer katıldı.

Aybastı ilçesinde de temaslarda bulunan Tatar, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nı ziyaret etti.