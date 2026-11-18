Ordu’da sonbaharın gelişiyle birlikte sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar, Karadeniz’in mavisi ve şehrin seyir terası Boztepe ile birleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sonbaharın son günlerine yaklaşılırken kent genelinde ağaçların yaprakları renk değiştirdi. Sahil şeridindeki deniz manzarasıyla bütünleşen sonbahar renkleri, yüksek kesimlerde bulunan Boztepe’den de eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Doğanın farklı renklerinin buluştuğu Ordu sahili, sonbaharın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşlar ise yaz mevsimini aratmayan güneşli havayı fırsat bilerek sonbaharın son güzel günlerinin tadını çıkardı.