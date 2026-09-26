Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışının seremonisi yapıldı
19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde seremoni ile başladı.
Giriş: 26.09.2026 - 19:23 Güncelleme:
19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde seremoni ile başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun seremonisi, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan 12 aracın gösteri sunduğu seremoniye, yöre sakinleri de ilgi gösterdi.
Yarın saat 11.00'da başlayacak olan yarışta, Karadeniz'in farklı illerinden ve Gürcistan'dan gelecek sporcular mücadele edecek.
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