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        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışının seremonisi yapıldı

        19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde seremoni ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışının seremonisi yapıldı

        19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde seremoni ile başladı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun seremonisi, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan 12 aracın gösteri sunduğu seremoniye, yöre sakinleri de ilgi gösterdi.

        Yarın saat 11.00'da başlayacak olan yarışta, Karadeniz'in farklı illerinden ve Gürcistan'dan gelecek sporcular mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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