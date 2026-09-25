Ordu'da İtfaiyecilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Ordu'da 22 istasyonda 285 personel, 54 araçla hizmet veriyor. Ekipler, son 6 yılda 43 bin 57 itfaiye olayına müdahale etti.

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçe merkezlerinde itfaiye araç ve malzemeleri tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, araçlarla şehir turu atıldı.

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