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        Ordu'da İtfaiyecilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Ordu'da, İtfaiyecilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Ordu'da İtfaiyecilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Ordu'da, İtfaiyecilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, araçlarla şehir turu atıldı.

        Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçe merkezlerinde itfaiye araç ve malzemeleri tanıtıldı.

        Etkinliklerde, ilk yardım konusundaki farkındalık eğitimleri ve itfaiye teşkilatı hakkında vatandaşlara bilgi aktarıldı.

        Ordu'da 22 istasyonda 285 personel, 54 araçla hizmet veriyor. Ekipler, son 6 yılda 43 bin 57 itfaiye olayına müdahale etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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