Ordu'da İtfaiyecilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
Ordu'da, İtfaiyecilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ordu'da, İtfaiyecilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, araçlarla şehir turu atıldı.
Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçe merkezlerinde itfaiye araç ve malzemeleri tanıtıldı.
Etkinliklerde, ilk yardım konusundaki farkındalık eğitimleri ve itfaiye teşkilatı hakkında vatandaşlara bilgi aktarıldı.
Ordu'da 22 istasyonda 285 personel, 54 araçla hizmet veriyor. Ekipler, son 6 yılda 43 bin 57 itfaiye olayına müdahale etti.
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