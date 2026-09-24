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        Ordu'nun yöresel ürünü isabella üzümü için çalıştay düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, yöresel ürünlerden isabella üzümünün tanıtımı ve katma değerinin artırılmasına yönelik Ürün Analiz Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Ordu'nun yöresel ürünü isabella üzümü için çalıştay düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, yöresel ürünlerden isabella üzümünün tanıtımı ve katma değerinin artırılmasına yönelik Ürün Analiz Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Ünye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen çalıştayda, isabella üzümünün üretimi, işlenmesi ve tanıtımına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, isabella üzümünün geçmişten bu yana Karadeniz'de önemli bir yetişme alanına sahip olduğunu belirtti.

        Üzümün özellikle eylül ve ekim aylarında üreticilerden toplanarak üzüm suyu üretiminde değerlendirildiğini aktaran Mehel, "Ünye İzabella Üzüm Suyu" adıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ürünün coğrafi işaretinin alındığını ifade etti.

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        Mehel, yöresel ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, üzüm suyunun yanı sıra pestil ve köme üretimi konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" ile Türkiye'nin 81 ilindeki yöresel ürünlerin öne çıkarılmasının amaçlandığını belirtti.

        Ordu'da yapılan değerlendirmelerde yaklaşık 10 ürün arasında isabella üzümü ve üzüm suyunun öne çıktığını aktaran Akpınar, düzenlenen çalıştayla ürünün tanıtımı ve geliştirilmesi açısından önemli bir aşama kaydedileceğini vurguladı.

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