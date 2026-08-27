Kaymakam Uludağ, şehit polis memurunun oğlunun doğum gününü kutladı

Doğum günü kutlamasına şehidin eşi Neşe Maytalman ile ailenin diğer yakınları da katıldı.

Kaymakam Uludağ, 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Harun Maytalman'ın Kabataş ilçesi Beylerli Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.