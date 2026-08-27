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        Kaymakam Uludağ, şehit polis memurunun oğlunun doğum gününü kutladı

        Ordu'nun Kabataş Kaymakamı Ali Can Uludağ, şehit polis memuru Harun Maytalman'ın oğlu Berkay Maytalman'ın doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Kaymakam Uludağ, şehit polis memurunun oğlunun doğum gününü kutladı

        Ordu'nun Kabataş Kaymakamı Ali Can Uludağ, şehit polis memuru Harun Maytalman'ın oğlu Berkay Maytalman'ın doğum gününü kutladı.

        Kaymakam Uludağ, 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Harun Maytalman'ın Kabataş ilçesi Beylerli Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

        Ziyarette Uludağ, babasının şehit olduğu gün 2 yaşına giren Berkay Maytalman'ın 12'nci yaş gününü kutladı.

        Berkay'a çeşitli hediyeler veren Uludağ, doğum günü sevincine ortak oldu.

        Doğum günü kutlamasına şehidin eşi Neşe Maytalman ile ailenin diğer yakınları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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