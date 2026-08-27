Kaymakam Uludağ, şehit polis memurunun oğlunun doğum gününü kutladı
Ordu'nun Kabataş Kaymakamı Ali Can Uludağ, şehit polis memuru Harun Maytalman'ın oğlu Berkay Maytalman'ın doğum gününü kutladı.
Ordu'nun Kabataş Kaymakamı Ali Can Uludağ, şehit polis memuru Harun Maytalman'ın oğlu Berkay Maytalman'ın doğum gününü kutladı.
Kaymakam Uludağ, 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Harun Maytalman'ın Kabataş ilçesi Beylerli Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Ziyarette Uludağ, babasının şehit olduğu gün 2 yaşına giren Berkay Maytalman'ın 12'nci yaş gününü kutladı.
Berkay'a çeşitli hediyeler veren Uludağ, doğum günü sevincine ortak oldu.
Doğum günü kutlamasına şehidin eşi Neşe Maytalman ile ailenin diğer yakınları da katıldı.
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