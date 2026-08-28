Ordu Kültür Yolu Festivali sürüyor

Katılımcılar, çiçek motifleri ile geometrik desenlerden hareketle kendi kompozisyonlarını hazırlayarak çininin çizim ve renklendirme aşamalarını deneyimleme fırsatı buldu.

Çini Atölyesi'nde ise geleneksel Türk çini sanatının temel desen ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Fatsa Kültür Sarayı'nda organize edilen Tespih Yapımı Atölyesi'nde de geleneksel tespih işçiliğinin malzeme seçimi ve üretim aşamaları ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.