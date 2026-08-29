Ordu'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 29.08.2026 - 18:09 Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.
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