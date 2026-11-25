Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana ulaşım altyapısına 18 milyar TL yatırım yaparak 2 bin 900 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 19 ilçede sorumluluk alanındaki mahalle ve grup yollarında yürüttüğü çalışmalarla kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine ulaşımı iyileştirdi. Yol yatırımları kapsamında 100 kilometre yeni yol açılırken 12 bin 800 kilometre stabilize yol çalışması, 22 bin kilometre hendek temizliği ve 217 bin metreküp taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca 17 bin 250 metre menfez, bin 50 kilometre yol genişletme ve 33 bin kilometre reglaj çalışması yaptı. Yollarda 465 bin ton asfalt onarımı gerçekleştirilirken 200 bin metre yağmur suyu hattı ve 333 bin metrekare kaldırım imalatı yapıldı.

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Çalışmaların 19 ilçede devam ettiği bildirildi.