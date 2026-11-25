Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yaşlı Yaşam Merkezi, yaş almış vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunarak yeni buluşma noktası oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Yaşam Merkezi ile yaş almış vatandaşların sosyal yaşamda aktif olmalarına ve keyifli vakit geçirmelerine katkı sunmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen merkez, açıldığı günden bu yana çok sayıda vatandaşı ağırladı. Sosyalleşmek, dinlenmek ve arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyen vatandaşlar, merkezde sunulan imkanlardan faydalanıyor.

Merkezden yararlanan Mustafa Çelebi ve İsmail Demirci, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir hizmetin bulunması bizler için çok önemli, burada gayet güzel ağırlanıyoruz. Bu hizmete vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.