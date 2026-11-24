Ordu'da aranması bulunan 28 şahıs yakalandı
Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 28 şahıstan 8'i tutuklandı.
Giriş: 24.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 28 şahıstan 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda 72 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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