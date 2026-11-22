Ordu Üniversitesi, URAP 20262027 Türkiye sıralamasında geçen yıla göre 15 basamak yükselerek 199 üniversite arasında 84’üncü sırada yer aldı. Üniversite, akademik performans puanını da son üç değerlendirme döneminde artırdı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan sıralamada Ordu Üniversitesi, geçen yıl 99’uncu sırada bulunurken bu yıl 84’üncü sıraya yükseldi. Üniversite, 126 devlet üniversitesi arasında 69’uncu, 2000 yılından sonra kurulan 127 üniversite arasında 33’üncü, tıp fakültesi bulunan 114 üniversite arasında ise 63’üncü oldu.

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Akademik performans puanı yükseldi

Ordu Üniversitesinin URAP tarafından açıklanan toplam akademik performans puanı, son üç değerlendirme döneminde artış gösterdi. Üniversitenin puanı 20242025 döneminde 561,76, 20252026 döneminde 582,94, 20262027 döneminde ise 589,83 olarak açıklandı. Sıralamada üniversiteler; bilimsel yayın ve atıf sayıları, doktora mezunları, uluslararası ve yurt içi ortak makaleler ile TÜBİTAK projeleri gibi 15 gösterge üzerinden değerlendirildi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, akademik sıralamadaki yükselişin üniversitenin bilimsel üretkenliği ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesi açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Rektör Baş, "Elde edilen bu gelişmeyi, akademik üretkenliğimizi ve araştırma kapasitemizi daha ileriye taşımak için önemli bir motivasyon olarak görüyoruz. Üniversitemizin gelişimine katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize, araştırmacılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemizi bilimsel üretimde, eğitimde ve araştırmada daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.