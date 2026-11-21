Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 45 yıllık geçmişe sahip Bolaman Balıkçı Barınağı’nın kapasitesinin artırılması ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan etüt projesi, 2026 yılı yatırım programına alındı. Projenin etüt ihalesinin gerçekleştirildiği ve proje çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Bolaman Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Mehmet Hulusi Yerebasmaz, barınağın yenilenmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından Bolaman Balıkçı Barınağı Kum Tutucu Mendirek ve Kapasite Artırımı Etüt Projesi 2026 yılı yatırım programına alındı. Projenin etüt ihalesi gerçekleştirildi ve proje çalışmalarına başlanacağı resmen bildirildi. Bu gelişme, barınağımızın geleceği açısından önemli bir adımdır" dedi.

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"Öncelikle mevcut şartları iyileştirdik"

Kooperatifin barınağı devraldığı dört yıllık süreçte öncelikle mevcut şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yerebasmaz, "Yaklaşık 45 yıllık geçmişe sahip barınağımız, uzun yıllardır kapsamlı bir yenileme ve kapasite artırımı bekliyordu. Zaman içerisinde oluşan fiziki, teknik ve altyapısal eksiklikler, balıkçılarımızın çalışma şartlarını zorlaştırıyordu. Kooperatifimizin barınağı devraldığı dört yıllık süreçte öncelikle mevcut şartların iyileştirilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Barınak çevresini mevzuata uygun şekilde çevrili ve kontrollü bir alan haline getirdik. Elektrik ve su bağlantılarını yaptırdık, gerekli idari binayı kazandırdık" diye konuştu.

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Hedeflerinin mevcut eksiklikleri gidermekle sınırlı olmadığını kaydeden Yerebasmaz, "Bolaman’a yakışır, daha modern, daha kullanışlı ve daha yüksek kapasiteye sahip bir balıkçı barınağı kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Kooperatifimizin ve üyelerimizin yoğun bürokratik mesaisi, girişimleri ve kararlı takibi sonucunda önemli bir gelişme yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Balıkçılığa ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak"

Yeni barınak projesinin Bolaman’ın denizle olan bağını güçlendireceğini belirten Yerebasmaz, "Önümüzdeki süreçte çekek yerlerinin yenilenmesi, yeni idari bina ve balık satış alanlarının oluşturulması gibi projelerle barınağımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yeni barınak projesinin Bolaman’ın denizle olan bağını güçlendireceğine, balıkçılığa ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bolaman’ın gelecekte turizm potansiyeliyle Ordu’nun gözde merkezlerinden biri haline gelecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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Sürece katkı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile ilgililere teşekkür eden Yerebasmaz, "Bizim hedefimiz yalnızca bir balıkçı barınağı değil; balıkçılığı gelişen, denizi değer kazanan, turizmi canlanan ve geleceğe güvenle bakan bir Bolaman. Bu önemli gelişmenin Bolaman’ımıza, Fatsa’mıza ve Ordu’muza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.