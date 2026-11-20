Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Gazzeli çocuklar için sessiz kalmıyoruz" sloganıyla yürüyüş ve basın açıklamaları yapıldı.

Protestolarda, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve ablukası altında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklara yönelik ihlallere işaret edildi.

Ordu İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Ordu Genç İHH Başkanı Burak Han Öztürk, Gazzeli çocukların sesini duyurmak için toplandıklarını, onların yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi olduğunu ifade etti.

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Öztürk, "İsrail'in saldırıları yüzünden evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yıkmadı, çocukların hayallerini de yıktı." dedi.

- Trabzon

Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, sloganlar atarak 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Burada dua edilmesinin ardından grup adına açıklama yapan 12 yaşındaki Zeynep Betül Ayyıldız, Gazzeli çocukların yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi olduğunu söyledi.

Gazze'de birçok çocuğun annesini, babasını, kardeşlerini kaybettiğini ve küçücük omuzlarına kocaman acılar yüklendiğini belirten Ayyıldız, "Biz imkansız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin." dedi.

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- Bayburt

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'nde düzenlenen programda da İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım kınandı.

Grup adına açıklama yapan 12 yaşındaki Ali Kerem Ertürk, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de Gazze'de çocuklara yönelik katliamın sürdüğünü söyledi.

İsrail'in saldırılarının sadece okulları, evleri, binaları yıkmadığını çocukların hayallerini de yıktığını belirten Ertürk, İsrail saldırılarında 22 bin çocuğun şehit olduğuna dikkati çekti.

Gazzeli çocukların temiz su ve ekmek bulamadıklarını belirten Ertürk, "Bizler onlara yiyecek, ilaç ve oyuncak göndermek istiyoruz ama İsrail yardımları sınır kapılarında bekleterek onlara yeterince ulaşmasına izin vermiyor. Bir parça ekmeğin ve temiz suyun bile engellenmesi hangi vicdana sığar? İsrail, yardımların onlara ulaşmasına artık engel olma." diye konuştu.

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Yapılan duanın ardından grup dağıldı.