Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan tarihi Ayanikola Adası’nda restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında tarihi kilise kalıntıları onarılırken, ziyaretçiler için ahşap basamaklar ve yeni yürüyüş alanları oluşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) birimi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Ayanikola Kilisesi ve çevresinde düzenlemeler yapıldı.

Müze denetiminde kontrollü kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği adada, mevcut taş duvarlar onarıldı, yıkılan duvarlar ise aslına uygun şekilde yeniden restore edildi. Ziyaretçilerin alanda rahat hareket edebilmesi amacıyla ahşap basamaklar ve yürüyüş alanları oluşturulurken, kara tarafındaki ahşap terasın yapımı da tamamlandı.

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Yapılan çalışmalarla Ayanikola Adası’nın tarihi ve kültürel dokusunun korunması, ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması ve çevresinin daha düzenli hale getirilmesi hedeflendi.