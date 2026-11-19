Hayatını kaybeden Esra Ablak ile kızı Zehra Erva Ablak'ın cenazeleri, Ordu'nun Akkuş ilçesine getirildi. Anne ve kızı, Kızılelma Mahallesi'ndeki Eserli Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahallede toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde meydana gelen trafik kazasında M.A. (31) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak, annesi Esra Ablak (27) ve Meryem Baş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verildi.

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