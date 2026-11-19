Ordu’nun Ünye ilçesinde, toplam 300 haneyi kapsayan 2 bin 230 metrelik içme suyu hattı yenilendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Taflancık ve Hızarbaşıkumarlı Mahallelerinde eskiyen isale ve içme suyu hatları yenilendi. Tamamlanan yatırımla mahalle sakinlerinin daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna ulaşması hedefleniyor.

Taflancık Mahalle Muhtarı Hüseyin Özmen, çalışmanın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır beklediğimiz bir çalışmaydı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler konuyu yakından takip etti, bizlere çok yardımcı oldu. Özlemle beklediğimiz çalışma tamamlandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.