İlgili birime müracaat ederek çantasını teslim alan Aydın, belediye personeline teşekkür etti.

Kafa, içinde bir miktar para ve altın bulunan çantayı zabıta ekiplerine ulaştırdı.

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Kafa, Atatürk Mahallesi'nde çim biçtiği sırada kaldırımda çanta olduğunu fark etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisinin kaldırımda bulduğu, içinde para ve altın olan çanta sahibine teslim edildi.

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