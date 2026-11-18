Ordu'da zabıta ekiplerince otogarda yapılan denetimde 600 kilogram kaçak ete el konuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ihbar üzerine Sivas'tan Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne çuval ve poşetler içerisinde gönderilen etleri incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde etlerin veteriner sağlık raporunun bulunmadığı ve soğuk zincir kurallarına uygun araçlarla taşınmadığı tespit edildi. Halk sağlığını tehdit edebileceği değerlendirilen toplam 600 kilogram ete el konularak gerekli işlemler başlatıldı. El konulan etler, gerekli işlemlerin yapılması ve imha edilmesi amacıyla Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.