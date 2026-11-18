Ordu’da tarımsal üretimi ve özellikle fındık sektörünü tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında yaklaşık 100 milyon TL kaynak kullanılıyor. Mücadele çalışmaları için İŞKUR tarafından 30 milyon 116 bin 460 TL ödenek tahsis edilirken, 19 ilçede toplam 170 personel görevlendirilecek.

Ordu’da kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları, Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde sürdürülecek. Çalışmalar kapsamında 120 kişi İşgücü Uyum Programı, 50 kişi ise Toplum Yararına Program çerçevesinde istihdam edilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kahverengi kokarcanın Türkiye’de 2017, Ordu’da ise 2023 yılından itibaren görüldüğünü belirterek, zararlıya karşı mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin uygulandığını söyledi. Ay, özellikle havaların soğumasıyla birlikte zararlının ev, depo, ahır ve benzeri alanlara sığınması nedeniyle kışlak mücadelesinin önem kazandığını ifade etti.

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650 bin kışlak ilaçlandı

2023 yılından bu yana Ordu genelinde yaklaşık 650 bin kışlağın ilaçlandığını aktaran Ay, biyoteknik mücadele kapsamında üreticilere 130 bin feromon tuzak dağıtıldığını, biyolojik mücadelede ise bugüne kadar doğaya yaklaşık 550 bin samuray arısı salındığını kaydetti. Geçen yıl 300 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını belirten Ay, yeni dönemde İŞKUR tarafından istihdam edilecek personellerle kışlak mücadelesinin daha kapsamlı yürütüleceğini dile getirerek, üreticilerin görevli ekiplerin çalışmaları sırasında kışlakların ilaçlanmasına yardımcı olmalarını istedi.

170 personel görevlendirilecek

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Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş ise kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere bölgedeki tarımsal üretim için önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda yürütülen çalışmalarla zararlının etkisinin azaldığını ancak mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirten Akkuş, yeni dönem için İŞKUR Genel Müdürlüğünden destek talep edildiğini ifade etti. Akkuş, 170 kişinin istihdamı için 30 milyon 116 bin 460 TL ödenek tahsis edildiğini belirterek, ilaçlama, kişisel donanım ve diğer çalışmalarla birlikte kahverengi kokarca mücadelesinde yaklaşık 100 milyon TL'ye yakın kaynak kullanıldığını kaydetti.

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Öte yandan çalışmalar 19 ilçede kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek.