Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun İl Koordinatörlüğünce, Ordu'da yetişkin hastalar, iyileşmiş çocuklar ve aileleri için gemi turu organize edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Karadeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde deniz yolculuğunun tadını çıkardı.

Müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, etkinlik sayesinde keyifli anlar yaşayarak moral depoladı.

LÖSEV Samsun Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Akman, hastaların ve ailelerin yalnızca tedavi süreçlerinde değil, hayatın her alanında yanlarında olmayı önemsediklerini belirtti.

Akman, birlikte geçirdikleri güzel günün herkese moral ve mutluluk getirmesini diledi.