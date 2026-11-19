ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Esra Ablak ile kızı Zehra Erva Ablak’ın cenazeleri, Ordu’nun Akkuş ilçesine getirildi. Anne ve kızı için Kızılelma Mahallesi Acurlu mevkisindeki Eserli Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Anne ve kızı, namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen baba Murat Ablak, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Törene Akkuş Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı İsa Demirci, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, ailenin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

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Kazada yaralanan diğer 3 kişinin de Niksar Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.