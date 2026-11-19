Ordu Büyükşehir Belediyesine ait Şehit Necati Gürkaya Gemisi, lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleri için Karadeniz'e açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle kente kazandırılan Şehit Necati Gürkaya Gemisi, bu kez lösemi tedavisi gören çocuklar ve ailelerine moral vermek amacıyla düzenlenen özel tura ev sahipliği yaptı. Ordu genelinden çocukların, yetişkin hastaların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte Karadeniz'in serin sularında moral ve dayanışma dolu anlar yaşandı.

"Başkan Güler her zaman yanımızda"

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Ordu İl Temsilcisi Ümit İşbakan, etkinlik dolayısıyla Başkan Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek, kendilerinin her zaman destek gördüğünü söyledi. İşbakan, "Bugün burada lösemi tedavisi gören yetişkinlerimiz, çocuklarımız ve aileleri var. Onlarla güzel bir zaman geçirmek istiyoruz. Hastane duvarlarını aşıp içimizdeki dertleri Karadeniz'in sularına bırakmak istiyoruz" dedi.

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Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar da kendileri için düzenlenen moral turundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aileler, bu özel günün kendileri için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirterek Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.