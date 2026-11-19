Kazada, araçlarda bulunan Esra ve kızı Zehra Evra Ablak ile Meryem Baş hayatını kaybetmişti.

Esra Ablak (27) ve 2 yaşındaki kızı Zehra Evra Ablak için Akkuş ilçesine bağlı Kızıelma Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile vatandaşlar katıldı.

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