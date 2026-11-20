Ordu'da kayıp Alzheimer hastası 23 gündür aranıyor
ORDU'nun Ünye ilçesinde, gezmek için evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hüseyin Uzun'dan (73), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 23 gündür aranıyor.
ORDU'nun Ünye ilçesinde, gezmek için evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hüseyin Uzun'dan (73), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 23 gündür aranıyor.
Olay, 27 Ekim'de Ünye ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Hüseyin Uzun, gezmek için evinden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Uzun'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Uzun'un evinden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Ekipler, ormanlık alanlarda ve çevre mahallelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız da Uzun'un ailesini ziyaret ederek arama çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
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